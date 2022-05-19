Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı

19.05.2022 16:11
Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı

Erzurum'da bir otel de odadan yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Erzurum'da bir otel de odadan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından otel odasında çıkan yangına müdahale edildi.

Yangın 15: 00 sularında merkez Yakutiye ilçesi Saraybosna caddesinde bir otelde meydana geldi. Otelin en üst katında ki odadan bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otelin en üst katında bulunan odaya hemen müdahale etti.

Olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması da yürekleri ferahlattı. Söndürme çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. - ERZURUM

Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı
Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı
Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı
Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı
Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı

YORUMLAR
500
Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu Erzurum'da otelde çıkan yangın hasara neden oldu Kayseri'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü Kayseri'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Erzurum, Yangın, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:51 Eskişehir'de korkunç olay: 15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, 3 komşuyu yaraladı
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:39 Edirne'de düğüne gelip para ve alkol isteyen grup kavga çıkardı: 5 kişi yaralandı
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
15:17 4. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali'nde sanat dünyasının unutulmaz isimleri anıldı
15:15 "İstifası isteniyor" iddiaları sonrası AK Partili Özkan'dan Erdoğan'lı paylaşım: Kim kiminle yürür, ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar
15:09 19 Mayıs'ta Anıtkabir'e yürüyen Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Beşli çeteleri de SADAT'larını da ezerek yolumuza devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 16:29:25. #1.11#
SON DAKİKA: Otel odasından yükselen dumanlar paniğe yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement