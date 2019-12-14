Otel personelini taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otel personelini taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otel personelini taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otel personelini taşıyan servis aracı otomobille çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracı ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi kavşağında gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadriye Mahallesi istikametine giden otel personeli taşıyan midibüs ile 07 YPN 05 Plakalı araç kavşakta çarpıştı. Kaza, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsünü Serik Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis, kaza sonrası olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Antalya, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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