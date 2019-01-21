Otel sahibinden, güvenlik görevlisine; gözcüden, şoförlere.... İnsan kaçakçıları düzenlenen operasyonla yakalandı
MUĞLA - Muğla
'nın Bodrum
ilçesinden Yunanistan
adalarına insan kaçıran çete Bodrum KOM ekiplerince çökertildi. Film gibi operasyon sonucunda; otel sahibinden, ulaşımcılar, güvenlik görevlilerinden, gözcülere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Bodrum'dan Yunanistan'ın adalarına mülteci kaçıracakları ihbarı alan Bodrum Kom ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Kaçak göçmenleri sınır dışına çıkaracak olan organizatörleri tespit eden ekipleri, A.K., T.K., S.B., H.G., Y.G., K.K., A.C., T.Ş. ve Suriye
uyruklu M.M'yi fiziki takibe aldı. Şahıslardan K.K., H.G., Y.G Gümbet mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde buluşarak kaçak göçmenleri almak üzere bir otel gitti. Otelden alınan kaçak göçmenler Y.G isimli şahsın arabasına bindirilerek kaçacakları noktaya götürmek için yola çıktı. O esnada A.C idaresinde bulunan başka bir araç ise göçmenleri taşıyan araca öncülük etti. Her şahsı teker teker takibe alan ekipler diğer organizatörlerin ise denize gören bir nokta da Sahil Güvenlik ekiplerinin ve Polis
ekiplerinin olup olmadığını kontrol ettiği tespit etti. Bir sitenin sahilinden yola çıkacak olan göçmenler için ise sitede güvenlik görevlisi A.K. ve T.K. göçmenleri kaçırmak için hazırlık yaptıkları ekiplerce görüldü. KOM Grup amirliği ekiplerince takibe alınan 9 şahsa eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 8 kaçak göçmen ve 9 organizatör yakalandı. Gözcüler
, otel sahibi, güvenlik görevlileri ve şoförler aynı anda alınınca neye uğradığını şaşırdı. Gözaltına alınan 9 organizatör adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden T.K ve T.Ş adli kontrol serbest kalırken 7 şahıs ise tutuklandı.