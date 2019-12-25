Otel sahibini gasp için öldüren çalışanlar hakkında 15 yıl hapis istendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otel sahibini gasp için öldüren çalışanlar hakkında 15 yıl hapis istendi - Son Dakika

Otel sahibini gasp için öldüren çalışanlar hakkında 15 yıl hapis istendi

6 saat önce

Fatih'te Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican'ın gasp için otelindeki çalışanlar tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Otel sahibini gasp için öldüren çalışanlar hakkında 15 yıl hapis istendi, System.String[]

Fatih'te Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican'ın gasp için otelindeki çalışanlar tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede sanıkların 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapsi istendi.


İstanbul Fatih'te 27 Temmuz tarihinde Mimar Kemalettin Mahallesi Abu Hayat Sokak'taki bir otelde Afganistan uyruklu Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican'dan (62) haber alamayan otel çalışanları, otel sahibi Endican'ın odasının bulunduğu ikinci kattaki odaya girmişler ve Endican'ın elleri, ağzı ve ayakları koli bandıyla bağlanmış cesediyle karşılaşmıştı.


Cinayet Büro Amirliğince iki şüpheli tespit edildi


Otel çalışanlarının polis ekiplerine ve 112 acil ekiplerine haber vermesinin ardından Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri, Endican'ın ölümüne ilişkin şüphelilerin otelde çalışan resepsiyon personeli Xasanjon A. (25) ile otelde garsonluk yapan Sakhıb A. (34) olduğu tespit etmişti.


Kasa anahtarı için plan


Cinayet Büro ekiplerince yapılan soruşturmada iki otel çalışanının, otel sahibinin cebinden kasa anahtarını almak için plan yaptığı ve Endican'ın ölü olarak bulunmasından bir gün önce ikinci kattaki odasına bahaneyle Endican'ı çıkarıp cebindeki kasa anahtarını ve ardından kasadaki paraları alarak kaçacakları öğrenilmişti.


Eli ağzı ve ayakları koli bandıyla bağlı bulundu


26 Temmuz akşamı güvenlik kameralarında tanınmamak için gözlük ile şapka takan bir şüphelinin mesai saati dışında otele girdiği, diğer şüpheliyle birlikte Endican'ı arayarak otele çağırdığı belirlenmişti. Otele gelen ve odaya çıkan Endican'ın üzerine çıkan iki şüphelinin Endican'ı etkisiz hale getirdiği elini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağladığı tespit edilmişti. Yapılan araştırmada Endican'ın nefessiz kaldığı için öldüğü tespit edilmiş ve şüphelilerin otel sahibinin cebindeki kasa anahtarı ve telefonu aldıktan sonra Aksaray'da bir telefoncuya gidip telefonu sattıkları öğrenilmişti.


Şüphelilerden biri Özbekistan'a kaçtı


Polis ekiplerinin şüpheliler yakalamak için başlattığı çalışmalarda şüphelilerden otelde garson olarak çalışan Sokhıb A. Aksaray'da yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Resepsiyon çalışanı şüpheli Xasanjon A.'nın ise Özbekistan'a kaçtığı tespit edilmişti.


Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Sokhıb A. ve Xasanjon A. şüpheli olarak yer alırken, otel sahibi Endican'ın çocukları müşteki olarak yer aldı.


İddianamede, şüphelilerin 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Xasanjon A.'nın firari olduğunu belirtildiği iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Sokhıb A. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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