Ünlü otel zinciri, Türkiye'de büyümeye devam ediyor: İki otel için imzalar atıldı - Son Dakika

Radisson Hotel Group, Türkiye'nin en güzel ve en görkemli dağ ve kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te ve İstanbul'un Avrupa yakasındaki yeni yerleşim ve ticaret bölgesi Çamlıvadi'de imzaladığı iki yeni proje ile Türkiye'de büyümeye devam ediyor. Grup, 2025 yılına kadar Türkiye genelinde faaliyette ve geliştirilmekte olan 50 otele ve 10.000 odaya ulaşmayı hedefliyor.

Radisson Hotel Group' un portföyünde şu anda Türkiye'de faaliyette ve geliştirilmekte olan 30'dan fazla otel ve 4.500'den fazla odası bulunmaktadır. Grup, şehirdeki 16 oteli ile İstanbul'un önde gelen otel işletmelerinden biridir ve Türkiye'de Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson ve Park Inn by Radisson ile temsil edilen 4 markaya sahiptir.

Radisson Hotel Group' un Afrika ve Türkiye'den Sorumlu Geliştirme Başkan Yardımcısı Ramsay Rankoussi; "Türkiye'de hayata geçireceğimiz iki yeni oteli daha duyurmaktan ve mevcut yatırımcımızla ilişkimizi daha da genişletmekten büyük heyecan duyuyoruz. Dağların arasında konumlanan Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes, mevcut olan Radisson Blu Hotel Kayseri'ye bu bölgede eşlik edecek. Radisson Residences İstanbul Çamlıvadi'yi ise İstanbul'daki servisli daire segmentinde büyüyen varlığımız olarak görüyoruz. Türkiye, Radisson Hotel Group için önemli bir odak ülke olmaya devam ediyor ve ülkedeki varlığımız genişlerken, başta İstanbul olmak üzere tüm markalar ve tüm segmentlerdeki liderliğimizi daha da güçlendiriyoruz."

Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes, Kayseri'nin öne çıkan bölgesinde, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alacak. Otel, 16'sı süit olmak üzere 60 oda, iki ayrı restoran, bir lounge, spor salonu, spa ve yüzme havuzuna sahip olacak. Kayseri bölgesi, kış ayları için Türkiye'nin en iyi lokasyonlarından biri olarak öne çıkarken, Türkiye'nin en yüksek dağlarından biri olan ve dünya standartlarında pistlere sahip olan Erciyes, kayak severler ve kış sporları meraklıları için eşsiz doğası ile uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapmaktadır.

Radisson Residences İstanbul Çamlıvadi, İstanbul'daki dördüncü Radisson Residences olacak. İstanbul'un Avrupa yakasının yeni iş ve yerleşim merkezi Çamlıvadi bölgesinde yer alacak olan tesis, şehrin ana iş merkezlerine ve hem yerel hem de uluslararası futbol maçlarına ev sahipliği yapan Türk Telekom Arena stadyumuna kolayca ulaşılabilen bir konumda yer alacak. Uzun süreli konaklamalar için mükemmel bir seçenek olan Radisson Residences İstanbul Çamlıvadi' de 65 servisli daire, restoran, spor salonu, spa, kapalı yüzme havuzu ve çocuklar için oyun alanı bulunacak. Radisson Residences İstanbul Çamlıvadi, Türkiye'nin zengin tarihine, çarpıcı manzaralarına ve enfes kültür ve mutfağına açılan İstanbul'un yeni havaalanına sadece 15 dakika uzaklıktadır.

Her iki projenin sahibi olan Doruk Ticari Yatırımlar ve İnşaat A.Ş. adına Süleyman Çetinsaya; "Bu muhteşem yeni tesisler sadece mevcut otel portföyümüzü mükemmel bir şekilde tamamlamakla kalmıyor, aynı zamanda Radisson Hotel Group ile stratejik ortaklığımızı da güçlendiriyor. Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes'in Aralık 2021'de ve Radisson Residences İstanbul Çamlıvadi'nin 2023'ün başlarında açılması planlanıyor ve biz her iki tesisin de açılmasını büyük bir heyecan ile bekliyoruz."