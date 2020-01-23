Son Dakika › Güncel › Otel tadilatında çalışırken yüksekten düşen işçi öldü - Son Dakika
Otel tadilatında çalışırken yüksekten düşen işçi öldü
6 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir oteldeki tadilat çalışması sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:13 Kaynak: AA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir oteldeki tadilat çalışması sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki beş yıldızlı bir otelin tadilatında çalışan işçilerden Ali Yalçınkaya (25), çatı kısmında beton delme işlemi yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.
Yalçınkaya'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Son Dakika Sınav stresini yenmek için kullandığı ilaçlar gözlerinden etti Turgutlu Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 35 zam ve kadınlara ayda bir gün izin Lukas Podolski, Antalyaspor'da AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı