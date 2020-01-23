Genç inşaat işçisi feci bir şekilde öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Genç inşaat işçisi feci bir şekilde öldü - Son Dakika

Genç inşaat işçisi feci bir şekilde öldü

13 dakika önce

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelin tadilatında çalışan işçi Ali Yalçınkaya (25) dengesini kaybederek beton zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Genç inşaat işçisi feci bir şekilde öldü, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde , 5 yıldızlı bir otelin tadilatında çalışan Ali Yalçınkaya dengesini kayberek havalandırma boşluğundan beton zemine çarparak hayatını kaybetti. Yalçınkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisindeki 5 yıldızlı otelde yapılan tadilat çalışmasında, çatıdaki havalandırma bacasındaki betonu delen işçi Ali Yalçınkaya, dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yalçınkaya, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Ali Yalçınkaya, kurtarılamadı. Yalçınkaya'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Manavgat, İşçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:39 Kaynak: DHA
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