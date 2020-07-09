Otel ve restoranlarda Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Otel ve restoranlarda Kovid-19 denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel, pansiyon, lokanta, kafeterya, kahvehane gibi halka açık yerlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel, pansiyon, lokanta, kafeterya, kahvehane gibi halka açık yerlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu

İl genelinde 201 Jandarma Asayiş Timi, 4 Motosikletli Asayiş Timi ve 686 personel, sorumluluk bölgelerindeki halka açık yerlerde, İçişleri Bakanlığının genelgelerine ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kilyos bölgesindeki ekipler de denetim için Kilyos Jandarma Karakol Komutanlığından hareket etti.

Kontrol ettikleri mekanlarda önce yetkililerden salgın dolayısıyla ne tür tedbirler alındığını öğrenen jandarma ekipleri, daha sonra mekanların içini gezdi.

Halka açık iş yerlerinde sosyal mesafe uygulanıp uygulanmadığına bakan ekipler, vatandaşların maske takıp takmadığını da inceledi.

Jandarma timleri tarafından bu tür denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otel ve restoranlarda Kovid-19 denetimi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
21:12
Beklenen gol 90'da geldi! Vodafone Park'ta skor 3-2 oldu
20:19
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
17:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 22:53:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otel ve restoranlarda Kovid-19 denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]