Son Dakika Haberleri: Otel Yangını

Otel Yangını

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki hizmet dışı olan bir otelde yangın çıktı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki hizmet dışı olan bir otelde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık'ın Sazlı köyü mevkisinde bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Ayvacık belediyesine ait 2 itfaiye ile Küçükkuyu Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bu arada otelin sezon dışında kapalı bulunmasından dolayı yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:29 Kaynak: AA

Çanakkale, Ayvacık, Güncel
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