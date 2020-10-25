Otel yangınında tahrip olan Dipsizgöl Tabiat Parkı, eski görünümüne kavuştu - Son Dakika

Otel yangınında tahrip olan Dipsizgöl Tabiat Parkı, eski görünümüne kavuştu

25.10.2020 00:25
Otel yangınında tahrip olan Dipsizgöl Tabiat Parkı, eski görünümüne kavuştu, System.String[]

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 2018 yılında çıkan otel yangınında ağır tahribat alan Dipsizgöl Tabiat Parkı, eski görünümüne kavuşturuldu.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, 2018 yılında çıkan otel yangınında ağır tahribat alan Dipsizgöl Tabiat Parkı, eski görünümüne kavuşturuldu. Dipsizgöl'ün restorasyonuna ilişkin konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, siyasi amaçlarla yenileme çalışmalarının itibarsızlaştırıldığını belirterek, "Dipsizgöl'ün siyasi polemik yapılmasından da rahatsızım. Tosya Dipsizgöl siyaset üstü bir yer olarak hepimizin ortak bir değeridir. Bu hepimiz için doğal bir mirastır. Bu mirası halkımızın hizmetine sunmak tek gayemizdir" dedi.

Tosya ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Dipsizgöl Tabiat Parkı, 2018 yılında çıkan yangının ardından yapılan çalışmalar sonucu yeniden eski görünümüne kavuşturuldu. Restorasyon çalışmalarına yaklaşık 30 milyon TL harcanan Dipsizgöl'ün, yeniden turizme kazandırılması için gün sayılıyor. Yeni yüzüne kavuşacak olan Dipsizgöl, ilçenin roma dönemindeki ismi olan 'Doceia' isminin Dipsizgöl markasına eklenmesi ile büyük bir açılışa hazırlanıyor. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Çifteler köyü Muhtarı Ekrem Eski ile Dipsizgöl'ü ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'YANGIN SORUŞTURMASI, SÜRECİ BİRAZ UZATTI'Göl kenarında açıklama yapan Pişkin, 2018 yılında çıkan yangının bıraktığı enkazın, mahkeme sürecinden dolayı 2 hafta önce kaldırılabildiğini söyledi. Yargı sürecinin çalışmaları bir hayli yavaşlattığını kaydeden Pişkin, "Şu anda Dipsizgöl'ün büyütülmesi yönünde de çalışmalarımız var. Günübirlikçi misafirlerimizin piknik alanı, çadır alanı, karavan alanı, bungalov evleri, otel inşaatı tüm hızıyla ilerliyor. Öyle düşünüyorum ki çalışmanın yüzde seksenlik büyük kısmı önümüzdeki yaz tatiline varmadan, sezon açılmadan tamamlanmış olacak" dedi.  'İTİBARSIZLAŞTIRMAK ANLAMINDA SÖYLEMLERE VERECEK CEVABIMIZ YOK'

Pişkin, çalışmaları itibarsızlaştırmak adına kamuoyunda yer alan söylemlerden duyduğu rahatsızlığı ifade ederek, "Dipsizgöl ile ilgili gerek kamuoyunda, gerek farklı kesimlerde, işi sulandırmak, çalışmaları itibarsızlaştırmak anlamındaki söylemlere inanın verecek cevabımız yok. Bizim burada dünya kadar işimiz var, programımız var, iş ortada. Herkes buna bakarak kendi cevabını alabilir.  Dipsizgöl'ün siyasi polemik yapılmasından da rahatsızım. Tosya Dipsizgöl siyaset üstü bir yer olarak hepimizin ortak bir değeridir. Bu hepimiz için doğal bir mirastır. Bu mirası halkımızın hizmetine sunmak tek gayemizdir" diye konuştu.


Otel yangınında tahrip olan Dipsizgöl Tabiat Parkı, eski görünümüne kavuştu
Otel yangınında tahrip olan Dipsizgöl Tabiat Parkı, eski görünümüne kavuştu
Otel yangınında tahrip olan Dipsizgöl Tabiat Parkı, eski görünümüne kavuştu
Otel yangınında tahrip olan Dipsizgöl Tabiat Parkı, eski görünümüne kavuştu

Siyaset, Tosya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otel yangınında tahrip olan Dipsizgöl Tabiat Parkı, eski görünümüne kavuştu - Son Dakika

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