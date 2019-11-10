Son Dakika Haberleri: Otel Yapıları, Tasarım, Yenileme ve İş Platformu Fuarı
Son Dakika Ekonomi Otel Yapıları, Tasarım, Yenileme ve İş Platformu Fuarı

Otel Yapıları, Tasarım, Yenileme ve İş Platformu Fuarı

6 saat önce

Otel Yapıları, Tasarım, Yenileme ve İş Platformu Fuarı (InnDESIGN) 13 Kasım'da Antalya'da açılacak.

Otel Yapıları, Tasarım, Yenileme ve İş Platformu Fuarı, System.String[]

Otel Yapıları, Tasarım, Yenileme ve İş Platformu Fuarı (InnDESIGN) 13 Kasım'da Antalya'da açılacak.

Akdeniz Tanıtım AŞ tarafından düzenlenen Otel Yapıları, Tasarım, Yenileme ve İş Platformu Fuarı, 13-16 Kasım'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde ziyaret edilebilecek.

Otel mimarisinde önemli projelere imza atan firmaların yer alacağı fuarda sektördeki değişimler ve teknolojiler sergilenecek.

Fuar kapsamında, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) ve İç Mimarlar Odası iş birliğiyle "Otel Yapılarında Yangın Güvenliği Tasarım ve Uygulama", Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından da "Otellerde Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir Mekanik Tesisat Yatırımları" panelleri gerçekleştirilecek.

Panellerde "Otel Yapılarında Yenileme Trendleri ve Markalaşma", "Yenilemede Çevre Dostu ürünler", "Öyküsü Olan Otel Tasarımları" ve "Turizmde Marka Değeri Yaratma" konuları da ele alınacak.

Antalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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