Son Dakika Haberleri: Otelde Baca Yangınında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Otelde Baca Yangınında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

36 dakika önce

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 5 katlı otelde bacadan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Otelde Baca Yangınında 3 Kişi Dumandan Etkilendi, System.String[]
ARTVİN'in Hopa ilçesinde 5 katlı otelde bacadan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen 2'si kadın 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Hopa ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir otelin çatısındaki kalorifer bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri ve otel yönetimi itfaiyeden yardım istedi. Otelde kalan müşteriler, personel tarafından tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürlürken, üst katlarda mahsur kalan 3 kişi de uzatılan merdivenle kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Otelin bazı odalarının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı - Artvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:05 Kaynak: DHA

Artvin, Hopa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansız Anne, Bebeğini Terminal Tuvaletine Bırakıp Kaçtı Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Sakarya Adaylarını Açıklıyor! Canlı Aktarıyoruz Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 16:41:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otelde Baca Yangınında 3 Kişi Dumandan Etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]