Otelde bulunan 7 kilo altının sahte olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otelde bulunan 7 kilo altının sahte olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Otelde bulunan 7 kilo altının sahte olduğu ortaya çıktı

6 saat önce

Şanlıurfa'da 5 yıldızlı bir otelin odasında bulunan 2 bin 280 adet altın görünümlü metal paranın sahte olduğu ortaya çıktı.

Otelde bulunan 7 kilo altının sahte olduğu ortaya çıktı, System.String[]

Şanlıurfa'da 5 yıldızlı bir otelin odasında bulunan 2 bin 280 adet altın görünümlü metal paranın sahte olduğu ortaya çıktı.


Kent merkezinde yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş altın paraları fark etti. Temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. Otel yönetimi de durumu polis ekiplerine bildirdi. 2 bin 280 adet altın görünümlü metal para, polise teslim edildi. Polis tarafından tutanakla teslim alınan altınlarla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki altın görünümlü metal paraların sahte olduğu anlaşıldı. Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı
Elektrik borcunu ödemeyen çiftçilerin elektriği kesilecek Tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Son Dakika Haberleri
21:18 Samsun'da "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali sahnelendi - Son Dakika Haber
21:16 Tartıştığı oğullarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
21:06 AB Komisyonu'ndan Polonyalı yetkililere yargı bağımsızlığı mektubu - Son Dakika Haber
21:05 Batman'da iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 17 yaralı - Son Dakika Haber
21:01 Kastamonu'da iki aile arasında arazi kavgasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika Haber
21:01 Hisarcık Heyeti'nden Başkan Ceyhun'a 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika Haber
19:31 Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:26:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otelde bulunan 7 kilo altının sahte olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]