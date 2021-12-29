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Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti

29.12.2021 12:24
Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir otelde çalışan genç kadın, pet şişe içerisinde su sandığı mermer cilasını içerek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

27 Aralık Pazartesi akşamı, Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda otelin Halkla İlişkiler biriminde çalışan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde düzenlenecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı.

BİR ANDA FENALAŞTI

Bir süre sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddeyi su sanarak içti. Bir anda fenalaşan genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çivici, hayatını kaybetti.

Otelde çalışan genç kadının acı sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası hayattan kopardı

SU ŞİŞESİ İLE YAN YANAYMIŞ

Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi. Mermer cilasını su sanarak içen kadının organlarının büyük hasar gördüğü öğrenildi.

Otelde çalışan genç kadının acı sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası hayattan kopardı

OLAYDA İHMAL İDDİASI

Öte yandan Çivici'nin ölümünün ardından olayda ihmali bulunduğu öne sürülen mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Pazartesi, Aralık, Selçuk, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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