Bu sırada dışarıda olan otel personelinin ihbarı üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri, polis, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ile Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri inşaat şantiyesindeki arazözler sevk edildi.

Kaynak: AA

Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otelde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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