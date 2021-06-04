Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! - Son Dakika

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bir otelde tatil yapan aile, çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia eden yabancı uyruklu bir kişiyi fark etti.

HEM TEKME ATTI HEM DE VİDEOYA ALDI

Telefonla konuşan kişiye hem sözlü hem de tekme atmaya çalışarak tepki gösteren aile o anları da cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başladı. Aileden biri görüntüyü çektiği iddia edilen kişiye tekme vurdu. İki kişi güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.

2 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Otel yönetimi tarafından sosyal medyadaki görüntülerin altına yapılan yorumda, "Şirket prensibi gereği en hassas olduğumuz, 'çocuklar' konusunda tarafımızca asla taviz verilmemiş ve ivedilikle tesis dışı edilmişlerdir. Haklarında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunulmuştur. Takibi de bizzat tarafımızca ve avukatlarımızca yapılacaktı" denildi.

Olayın ardından otele gelen Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şikayetçi olan 3 ailenin ifadelerini aldı ve şüpheli 2 kişi hakkında Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçundan işlem başlattı.