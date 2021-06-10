Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Şehnameci Sokak'ta bulunan otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı.
Oteldeki bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu. Kadın itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Otelde dehşet anları! Sauna kısmında çıkan yangında mahsur kalanlar var - Son Dakika