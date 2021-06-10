Otelde dehşet anları! Sauna kısmında çıkan yangında mahsur kalanlar var - Son Dakika

Otelde dehşet anları! Sauna kısmında çıkan yangında mahsur kalanlar var

Fatih'te, bir otelin sauna kısmında çıkan yangın insanları tedirgin etti. Yoğun duman oluşan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Otelde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Şehnameci Sokak'ta bulunan otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. PENCEREDE KURTARILMAYI BEKLEDİ Oteldeki bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu. Kadın itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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