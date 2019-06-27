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Otelde kaçak içki imalatına jandarma baskını

1 saat önce

Otelde kaçak içki imalatına jandarma baskını Otel baskınında kaçak içki, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildiANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak alkol üretildiği bilgisi elde edilen otelde yapılan aramada, otelin deposunda ve iki ayrı odada litrelerce alkol, tabanca, şarjör ve fişek...

Otelde kaçak içki imalatına jandarma baskını
Otel baskınında kaçak içki, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak alkol üretildiği bilgisi elde edilen otelde yapılan aramada, otelin deposunda ve iki ayrı odada litrelerce alkol, tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.
KOM Şube Müdürlüğü, Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ve İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Antalya'da Okurcalar Mahallesinde faaliyet gösteren bir otelde kaçak içki üretildiği tespit edildi. Araştırma sonucunda kaçak alkol üretilerek hem kendi otel bünyesindeki turistlere ve turizm bölgesindeki diğer otellere TAPDK belgesiz satışı yapılarak haksız kazanç elde edildiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Otelin depo bölümünde ve 104 ile 205 nolu odalarında yapılan aramada bidonlar ve şişelenmiş olmak üzere yaklaşık 600 litre kaçak alkol, çok sayıda boş şişe, 2 adet Sig sauer marka ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 46 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca yapılan kontrollerde otelin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı tespit edilmiş olup otel sahibi S.G. ve otel müdürü İ.M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Otelde kaçak içki imalatına jandarma baskını
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:46 Kaynak: İHA
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