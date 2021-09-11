Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti - Son Dakika

31 Ağustos günü Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iş için kente gelip otele yerleşen B.A. odasında uyurken sabaha karşı birinin bacağına dokunduğunu hissedip, uyandı. B.A., otel görevlisi E.A.'nın kendisine dokunup mastürbasyon yaptığını gördü.

OTELDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çığlık atan B.A., E.A.'yı odasından çıkardı. Resepsiyonu arayıp, polise de haber veren B.A., kendini odaya kapattı. B.A., E.A.'dan cinsel saldırı iddiası, resepsiyon görevlisi ve otel sahibinden de gerekli güvenliği sağlamadıkları gerekçesiyle şikayetçi olduktan sonra Antalya'dan ayrıldı.

"YARDIM İSTEDİĞİNİ SANDIM"

Şikayet üzerine gözaltına alınan E.A. savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. E.A., "Odasının kapısından geçtiğim sırada yardım istediğini sandım. Bu yüzden sürgülü balkon kapısından içeriye girdim. Gözleri kapalıydı. İyi olduğunu anlamak için iki elimle dizine dokundum" dedi.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNULDUĞUNU İDDİA ETTİ

E.A., tam o anda kadının uyandığını ve korkarak kendisini odadan dışarı çıkarttığını belirterek, cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdü. Adli kontrol talebiyle serbest bırakılan E.A.'nın daha sonra Antalya'dan ayrıldığı belirtildi.