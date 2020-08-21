Otelde kalan kişinin parasını ve otomobilini çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde konaklayan kişinin 6 bin lirasını ve otomobilini çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanarak tutuklandı.

İlçedeki bir otelde kalan müşteriye ait otomobil ile paranın çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Suriye uyruklu M.S. (40) olduğunu ve iş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan kaydı bulunduğunu belirledi.

Polis ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi İstanbul'dan kiraladığı otomobille Kocaeli'ye girdiği sırada durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan M.S. ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında M.S'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce polis aracına sonra da duvara çarptı. Araçtan indirilen M.S, gözaltına alındı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

M.S'nin, sahte kimlik vererek Kocaeli, Bursa, Yalova, İstanbul, Düzce ve Sakarya'da girdiği yaklaşık 15 otelde hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenildi.