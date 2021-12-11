Otelde Kırgız turistin çantasını çalan Alman turist yakalandı - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı otelde Kırgızistan uyruklu kadın turist C.A.'nın çantasını çalan Almanya uyruklu M.D. (34), jandarma tarafından yakaladı.

Manavgat'ın Sorgun Titreyengöl turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Kırgızistan uyruklu C.A., dün otelin lobi bölümünde otururken çantasını bırakarak tuvalete gitti. Döndüğünde çantasını bulamayan C.A., yaklaşık 10 bin 90 dolar ve bir miktar Kırgız Som'u bulunan çantasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT ) ve Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Almanya uyruklu M.D. olduğunu belirledi. M.D., konakladığı Alanya 'da bir otelde gözaltına alındı. M.D.'nın odasında yapılan aramada Kırgızistan uyruklu C.A.'ya ait 7 bin 700 dolar, 5 bin 210 lira, 1250 Kırgız Somu ile 1 gram esrar ve 1 gram kokain bulundu.Jandarmada işlemleri tamamlanan Almanya uyruklu M.D. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Paralar ise Kırgız turiste teslim edildi.HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada hırsızlık olayı otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin lobide dolaştığı ve çantayı alarak gittiği görüldü.