Son Dakika Haberleri: Otelde Kıyılan Nikah Ücretleri Düşürüldü

Otelde Kıyılan Nikah Ücretleri Düşürüldü

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi otellerde kıyılan ücreti yarı yarıya düşürdü.

Otelde Kıyılan Nikah Ücretleri Düşürüldü, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi otellerde kıyılan ücreti yarı yarıya düşürdü.

Murat Cevheribucak, Ertan Sümer ve Ahmet Tanrıverdi başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan 18 maddeden 16'sının teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara sevk etti.

Başkan danışmanlarına ait ücret teklifi ise, yasa gereğince genel sekreter ücretinin yüzde 75'ini geçemeyecek şekilde oy birliği ile kabul edildi.

Evlendirme Şube Müdürlüğünün 2019 yılı mali ücret ek tarifesi hakkında bilgi veren Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak, otellerde nikah kıyma bedelinin 500 lira olduğunu, gelen bu teklif ile nikah kıyma bedelinin 250 liraya düşürüleceğini belirterek oylamaya sundu. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına 14 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:58 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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