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Otelde korkutan yangın

6 saat önce

İngiltere'de bir otelde çıkan yangın korkuttu.

İngiltere'de bir otelde çıkan yangın korkuttu.

İngiltere'nin Eastbourne kentinde sahil kenarında bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelin bodrum katında başlayan yangın kısa sürede diğer katlarına sıçradı. Yangının çıktığı otel ve yakınlarda bulunan bir başka otel tahliye edilirken yaralanan olmadı. Yangının söndürülmesi için 60 itfaiye eri olay yerine sevk edildi. Bölge halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılırken, yollar trafiğe kapatıldı.

(İHA)

Otelde korkutan yangın

İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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