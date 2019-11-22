Otelde korkutan yangın
6 saat önce
İngiltere'de bir otelde çıkan yangın korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
İngiltere'de bir otelde çıkan yangın korkuttu.
İngiltere'nin Eastbourne kentinde sahil kenarında bulunan bir otelde yangın çıktı. Otelin bodrum katında başlayan yangın kısa sürede diğer katlarına sıçradı. Yangının çıktığı otel ve yakınlarda bulunan bir başka otel tahliye edilirken yaralanan olmadı. Yangının söndürülmesi için 60 itfaiye eri olay yerine sevk edildi. Bölge halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılırken, yollar trafiğe kapatıldı.
(İHA)
İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir