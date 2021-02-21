Otelde 'korona' partisi - Son Dakika
Üye Girişi

Otelde 'korona' partisi

21.02.2021 10:40

ANTALYA'da bir otelde sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlence görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

ANTALYA'da bir otelde sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlence görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı eğlenceler son günlerde artarken, bunlara tepkiler de dikkat çekiyor. Son olarak Antalya'nın Lara Turizm Bölgesi'ndeki bir otelin eğlence merkezinde çekilen görüntüler, tepki çekti. Görüntülerde eğlence merkezi içerisinde müzik eşliğinde dans eden kalabalığın koronavirüs tedbirlerine uymadıkları, sosyal mesafe ve maske kurallarının ise hiçe sayıldığı görülüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar yorum yaparak tepki gösterdi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otelde 'korona' partisi - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin ABD'ye dönüşü an meselesi
11:33 İsmail Kartal'ın kapıyı gösterdiği Rossi'ye sürpriz talip! ABD'ye geri dönüyor
11:12 Beşiktaş, Roberto Pereyra ile anlaştı
11:06 Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ın yeni 10 numarası İstanbul'a geliyor
11:09 Rock'n Roll'un Kralı Elvis Presley'in kızı Lisa Marie'nin bağırsak tıkanıklığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı
11:06 Elvis Presley'in kızı Lisa Maria Presley'in bağırsak tıkanıklığı nedeniyle öldüğü ortaya çıktı
11:03 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü kıskıvrak yakalandı
10:58 Son Dakika: Erdoğan sinyali vermişti! 2 ildeki operasyonlarda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
10:51 Dolar güne yükselişle başladı! 26,20 TL seviyesinden işlem görüyor
10:49 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 26,20 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 11:51:52. #1.11#
SON DAKİKA: Otelde 'korona' partisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement