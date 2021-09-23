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Otelde mimar kadına taciz iddiası... Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Otelde mimar kadına taciz iddiası... Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

23.09.2021 11:39

- Otelde mimar kadına taciz iddiası Şüpheli adli kontrol şartıyla serbes bırakıldı Avukat Ezgi Sil Orhun: "Bu kişi yargılanırsa en az 10 yıl hapis cezası alacağı açıktır" Antalya'da bir otel görevlisinin otele konaklamak için gelen genç kadının odasına gece saatlerinde habersiz bir şekilde...

- Otelde mimar kadına taciz iddiası

Şüpheli adli kontrol şartıyla serbes bırakıldı

Avukat Ezgi Sil Orhun:

"Bu kişi yargılanırsa en az 10 yıl hapis cezası alacağı açıktır"

ANTALYA - Antalya'da bir otel görevlisinin otele konaklamak için gelen genç kadının odasına gece saatlerinde habersiz bir şekilde girerek taciz ettiği iddia edildi. Otel görevlisinin odaya giriş ve çıkış anları ise güvenlik kamerası tarafından kayda geçti. Genç kadının avukatı Ezgi Sil Orhun, "Savcılık eldeki raporu dikkate alarak bu kişiyi ikinci kez tutuklamaya sevk etti ancak tutuklanmadı. Yargılanırsa en az 10 yıl hapis cezası alacağı açıktır" sözleri ile yaşananlara tepki gösterdi.

Olay, 31 Ağustos günü Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş için kente gelip otele yerleşen B.A. odasında uyurken sabaha karşı birinin bacağına dokunduğunu hissedip, uyandı. B.A., otel görevlisi E.A.'nın kendisine dokunduğunu gördü. B.A., E.A.'yı odasından çıkardı. Resepsiyonu arayıp, polise de haber veren B.A., kendini odaya kapattı. B.A., E.A.'dan cinsel saldırı iddiası, resepsiyon görevlisi ve otel sahibinden de gerekli güvenliği sağlamadıkları gerekçesiyle şikayetçi olduktan sonra Antalya'dan ayrıldı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan E.A. savcılıkta verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. E.A., "Odasının kapısından geçtiğim sırada yardım istediğini sandım. Bu yüzden sürgülü balkon kapısından içeriye girdim. Gözleri kapalıydı. İyi olduğunu anlamak için iki elimle dizine dokundum" dedi. E.A., tam o anda kadının uyandığını ve korkarak kendisini odadan dışarı çıkarttığını belirterek, cinsel saldırıda bulunmadığını öne sürdü. Adli kontrol talebiyle serbest bırakılan E.A.'nın daha sonra Antalya'dan ayrıldığı belirtildi.

Ezgi Sil Orhun, B.A.'nın avukatı olarak dosyaya yeni deliller koymak için güvenlik kamera kayıtlarını savcılık kanalıyla bilirkişiye gönderdi.

Gelen bilirkişi raporunda, şüphelinin eyleminin sabit olduğu belirtilirken, Cumhuriyet savcısı bir kez daha şüphelinin tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Ancak, hakimlik bir kez daha tutuklu yargılamayı reddetti. Yaşananlara tepki gösteren avukat Ezgi Sil Orhun, Antalya Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Sabaha karşı 05.30 sıralarında tekrar odaya giriyor"

Ezgi Sil Orhun, yaşananları şöyle anlattı: "Gece yarısı otel çalışanı müvekkilim uyurken bahçe kapısından sinsice içeriye giriyor. Hatta emekleyerek, kendisini göstermemeye çalışarak giriyor. İçeride yaklaşık 20 dakika kalıp dışarıya çıkıyor. İlk girişte müvekkilime dokunmuyor ve onu uyandırmıyor. Sabaha karşı 05.30 sıralarında tekrar odaya giriyor. Bu kez müvekkilimin bacak ve kasık bölgelerine dokunarak mastürbasyon yapıyor. Müvekkilim uyanıyor ve bu kişiyi bağırarak yaka paça ittirerek dışarıya çıkartıyor. Tüm bu yaşananlar kamera kayıtları ile sabit. Savcılık detaylı bir soruşturma yapıyor ve şüpheliyi tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderiyor. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği yasalara aykırı bir şekilde bu kişiyi serbest bırakıyor."

"Ayrıca odaya girdiğini kabul ediyor"

Kamera kayıtlarının bilirkişi tarafından incelendiğini ve bunun rapor haline getirildiğini ifade eden Sil Orhun, "Saniye saniye, dakika dakika yaşananlar müvekkilimin beyanlarıyla örtüşür şekilde rapora işleniyor. Dosya içerisinde şüphelinin hayatın olağan akışına uygun hiçbir savunması yok. Ayrıca odaya girdiğini kabul ediyor. Savcılık eldeki raporu dikkate alarak bu kişiyi ikinci kez tutuklamaya sevk etti. Ancak, Sulh Ceza Hakimliği yine tutuklamadı. Bu kişi yargılanırsa en az 10 yıl hapis cezası alacağı açıktır. Cezası yüksek olan bir suçta, bu kişinin tutuklanmamış olması hukuken kabul edilebilir bir durum değil. Bu kişi elini kolunu sallayarak aramızda gezmeye devam ediyor. Artık otellerde güvenli bir şekilde kalamayacak mıyız? Kadınlar olarak bundan şüphe eder hale geldik" dedi.

"Müvekkilim işi gereği artık otellerde kalamıyor"

Orhun açıklamasının devamında ise, "Ayrıca şuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu kişi gece yarısı taciz değil de, hırsızlık amacıyla odasına girip telefonunu almış olsaydı kesinlikle tutuklanırdı. Uygulamada biz bunları biliyoruz. Ancak çok daha ağır bir suç olan müvekkilimin vücut dokunulmazlığını ihlal eden bu kişinin tutuklanmamasını hukuken kimse açıklayamaz. Bu tamamen hukuka aykırı bir karardır. Müvekkilim işi gereği artık otellerde kalamıyor. Psikolojisi inanılmaz bir şekilde bozulmuş durumda. Böyle hukuksuz uygulamalardan failler cesaret buluyorlar. Yasalarımız yeterince caydırıcı ancak, uygulaması çok ataerkil bir şekilde yapıldığı için uygulanmıyor" diye konuştu.

Otelde mimar kadına taciz iddiası... Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Otelde mimar kadına taciz iddiası... Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Otelde mimar kadına taciz iddiası... Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Otelde mimar kadına taciz iddiası... Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sulh Ceza Hakimliği, Antalya, Taciz, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otelde mimar kadına taciz iddiası... Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otelde mimar kadına taciz iddiası... Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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