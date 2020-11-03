Otelde ölen Gamze'nin dayısı: Bu intihar değil, cinayet - Son Dakika

Otelde ölen Gamze'nin dayısı: Bu intihar değil, cinayet

03.11.2020 14:38
Otelde ölen Gamze'nin dayısı: Bu intihar değil, cinayet, System.String[]

ANKARA'da iş görüşmesi için buluştuğu kişiler tarafından götürüldüğü termal otelin 5'inci katındaki odanın penceresinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden liseli Gamze Açar'ın (17) dayısı Murat Yılmaz, yeğeninin gece otelde dövüldüğünü ileri sürerek, "Bu olay intihar değil, cinayet.

ANKARA'da iş görüşmesi için buluştuğu kişiler tarafından götürüldüğü termal otelin 5'inci katındaki odanın penceresinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden liseli Gamze Açar'ın (17) dayısı Murat Yılmaz, yeğeninin gece otelde dövüldüğünü ileri sürerek, "Bu olay intihar değil, cinayet. İntihar olamaz; çünkü Gamze hayat dolu bir insandı" dedi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si serbest bırakılırken, 3'ünün gözaltı süresi uzatıldı.

Ankara'da babaannesiyle yaşayan ve özel kolejde eğitim gören Gamze Açar, devre mülk satışı yapan firma adına internette verilen satış danışmanı ilanında yer alan numarayı aradı. Açar, firmada çalıştığını ileri süren 3 kişi ile iş görüşmesi için Kızılay'da buluştu. 3 kişi, Gamze Açar'ı Kızılcahamam ilçesinde odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele götürdü. Açar, resepsiyondaki görevliden gizli bir şekilde 5'inci kattaki odaya götürüldü. Gamze Açar, cumartesi günü sabaha karşı kaldığı odanın penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Gamze Açar'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından Antalya'ya götürülerek toprağa verildi.

3 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDIOlayla ilgili Kızılcahamam Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gamze Açar'ı otele götüren 3 kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, bu sabah Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi. 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Gamze'yi otele götüren 3 kişi ise gözaltı süreleri uzatılarak tekrar emniyete götürüldü. Şüpheliler, Gamze'nin intihar ettiğini ileri sürerken, otopsi sonucu ve odada elde edilen bulguların sonuçlarının soruşturmaya yön vereceği belirtildi.'GAMZE'Yİ DÖVMÜŞLER'Gamze Açar'ın dayısı Murat Yılmaz, DHA'ya yaptığı açıklamada yeğeninin kendi ayakları üzerinde durmak istediğini, bu yüzden iş görüşmesi için o 3 kişi ile buluştuğunu söyledi. Murat Yılmaz, yeğeninin Kızılcahamam'daki otele de iş görüşmesi kapsamında gittiğini anlatarak, "Sabah 08.45'te yeğenimin düştüğü ortaya çıkmış. Yanına gittiklerinde kanı pıhtılaşmış şekilde bulunmuş. Orada çalışan bir kız arkadaşımız da bu konuyu araştırmış. Gamze, üzeri ve pantolonunun düğmeleri açık şekilde bulunmuş. Bizim içimiz yanıyor. Bu olay intihar değil, cinayet. İntihar olamaz; çünkü Gamze hayat dolu bir insandı. Biz açıkçası görgü tanıklarının susturulduğunu düşünüyoruz. Gece otelde Gamze'yi dövmüşler, çığlık seslerini duymuşlar. Duyan kişiler zaten bununla ilgili ifade verdiler. Detaylı bir araştırma yapılmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü dökümü: Dayı Murat Yılmaz ile röp. Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Gökhan CEYLAN/ANKARA,


Otelde ölen Gamze'nin dayısı: Bu intihar değil, cinayet
Otelde ölen Gamze'nin dayısı: Bu intihar değil, cinayet
Otelde ölen Gamze'nin dayısı: Bu intihar değil, cinayet
Otelde ölen Gamze'nin dayısı: Bu intihar değil, cinayet

Murat Yılmaz, Cinayet, İntihar, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otelde ölen Gamze'nin dayısı: Bu intihar değil, cinayet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve BİM'in Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı         
14:52
Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi         
14:38
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi         
14:12
Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı         
13:50
Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize Türkiye'yi mutluluktan ağlatan Minik Ayda dünya basınında: Kurtuluşu bir mucize         
13:34
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu         
12:57
ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi         
12:44
Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti         
12:16
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek         
11:57
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü Rus güzellik uzmanı, barışma teklifini reddettiği eşi tarafından öldüresiye dövüldü         
11:03
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 15:05:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otelde ölen Gamze'nin dayısı: Bu intihar değil, cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei