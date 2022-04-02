Otelde ölü bulunmuştu, uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Otelde ölü bulunmuştu, uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı

02.04.2022 14:41
Otelde ölü bulunmuştu, uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otelde ölü bulunan gencin uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otelde ölü bulunan gencin uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı. Uçakla kente gelen ve bir gün sonra ölü bulunan gence yapılan otopside midesinden 352 adet poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

31 Mart tarihinde havayolu ile Trabzon'a gelen A.I. (27) isimli şahıs aynı gün Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir otele yerleşti. Yerleştiği otel odasından çıkmayan şahıs, ertesi gün kat görevlisi tarafından yatağın üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine otele gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, şahsın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopside şahsın midesinde 352 adet poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilirken, şahsın uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi. Şahsın mide ve bağırsaklarında erimiş ambalaj kağıtları içerisinde uyuşturucu maddeye rastlanması nedeniyle ölüm nedeninin midesindeki uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu zehirlenme olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Otelde ölü bulunmuştu, uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası Trabzon'da başladı Son dakika haber: Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası Trabzon'da başladı Trabzon'da otizmli bireyler fidan dikti Trabzon'da otizmli bireyler fidan dikti

Uyuşturucu, Ortahisar, 31 Mart, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otelde ölü bulunmuştu, uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Ordu Valisi'nden inek istemişti! Vali ineği buzağısıyla gönderdi, yaşlı kadın sevinçten ağladı
14:26 Rusya'dan tartışmalı adaların çevresinde yeni tatbikat: Tokyo'ya gözdağı mı?
14:25 Şaşkın Kanadalı: 2,5 metrelik balığı soyu tükenen dinozor zannetmiş
14:23 Ramazan geldi, Diyanet soru yağmuruna tutuldu: Dilaltı hapı, astım ilacı, burun spreyi orucu bozar mı?
14:20 Buket Aydın meğer doğru kişiyi bulamamış: Evlilik doğru kişiyle güzel!
13:52 Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliye edilebileceğini söyledi: Gemi desteği verebiliriz
13:42 Seren Serengil yorumcu olduğu programda Ebru Gündeş şarkısı çalınınca küplere bindi!
13:39 Lazio, Fenerbahçeli Serdar Dursun'u istiyor
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
13:07 MetroPOLL anketinde AK Parti yükselişte ama MHP yüzde 7'ye bile ulaşamıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 14:54:50. #1.11#
SON DAKİKA: Otelde ölü bulunmuştu, uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement