Son Dakika Haberleri: Otelde rahatsızlanan Rus turist hastanede öldü
Son Dakika Güncel Haber

Otelde rahatsızlanan Rus turist hastanede öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist Viktor Glushkov (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otelde rahatsızlanan Rus turist hastanede öldü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanan Rus turist Viktor Glushkov (57), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rusya'dan tatil için ailesiyle Alanya'ya gelen Glushkov, dün akşam saatlerinde kaldığı otelde rahatsızlanarak yere düştü.

Otel yetkilileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırılan Glushkov, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre sahte alkolden öldüğü değerlendirilen Glushkov'un kesin ölüm sebebi, Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

Antalya, Alanya, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı
Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:49:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otelde rahatsızlanan Rus turist hastanede öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]