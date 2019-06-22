Otelde rastgele ateş eden saldırgan polis tarafından gözaltına alındı
58 dakika önce
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde etrafa rastgele ateş eden saldırgan, polis tarafından suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:55 Kaynak: İHA
'nın Muratpaşa
ilçesinde bir otelde etrafa rastgele ateş eden saldırgan, polis tarafından suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Muratpaşa ilçesinin Kızıltoprak Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi açıklanmayan ve bir süre önce oteldeki işine son verildiği iddia edilen saldırgan, otele gelip rastgele çevreye ateş etti. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın otelde çalışan B.B. isimli bir çalışanla tartıştığı ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında getirdiği av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş ettiği ileri sürüldü. - ANTALYA
İşten çıkarılmasına neden olmakla suçladığı 2 arkadaşını vurdu
James Bond filminin setindeki kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu
Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti
Polis, cadde ortasındaki kazmalı kavgayı ayırmakta güçlük geçti