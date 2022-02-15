Üye Girişi
Otelde uyuşturucu satışına 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika

Otelde uyuşturucu satışına 8 yıl 4 ay hapis

15.02.2022 18:15
Otelde uyuşturucu satışına 8 yıl 4 ay hapis

Samsun'da bir otelde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan şahıs 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı suçtan tutuksuz olarak yargılanan kadın ise beraat etti.

Samsun'da bir otelde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklanan şahıs 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı suçtan tutuksuz olarak yargılanan kadın ise beraat etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.C. (44) adlı şahıs ile A.M.(23) adlı kadının birlikte irtibatlı oldukları kişilere otel odasında uyuşturucu sattıklarını tespit etti. Narkotik polisi yaptıkları operasyonda M.C. ve A.M. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Şahısların kaldıkları otel odasında yapılan aramada, 26,98 gram metamfetamin maddesi ve 34 kapsül sentetik ecza ele geçirildi. "Uyuşturucu ticareti" suçundan 25 Ekim'de Samsun Adliyesine sevk edilen A.M. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.C. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. M.C. ve A.M. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında M.C., 8 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilirken, tutuksuz olarak yargılanan A.M. adlı kadının ise beraatine hükmedildi.

(Muhammer Ay/İHA)

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Otel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otelde uyuşturucu satışına 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:48 Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 4 sivil ölü, 12 sivil yaralı
18:47 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim
18:24 Marketlerden şaşkına çeviren fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya alıp 24 liraya satıyorlar
18:23 Cani adam birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
18:06 Balıkesirli talihli 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
17:50 KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak
17:46 Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor!
17:34 Putin de savaş sebebi sayılacak hamleyi dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 18:57:50. #1.13#
SON DAKİKA: Otelde uyuşturucu satışına 8 yıl 4 ay hapis - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement