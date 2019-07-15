Son Dakika Haberleri: Otelde uyuşturucu ticareti polise takıldı: 1 tutuklama
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Otelde uyuşturucu ticareti polise takıldı: 1 tutuklama

2 saat önce

Otelde uyuşturucu ticareti polise takıldı: 1 tutuklama Adana'da otelde eroin sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandıADANA - Adana'da otelde eroin sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

Otelde uyuşturucu ticareti polise takıldı: 1 tutuklama
Adana'da otelde eroin sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı
ADANA - Adana'da otelde eroin sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otelde kalan Cengiz S.'nin eroin sattığı bilgisine ulaştı. Polis, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesindeki otele baskın yaptı. Otelden çıkarken yakalanan zanlının üzerinden 1.91 gram eroin çıktı. Polis zanlının kaldığı odada yaptığı aramada 39.09 gram eroin ele geçirdi. Toplamda 42 gram eroin ele geçiren polis zanlıyı gözaltına alıp sorgulamak için emniyete getirdi. Zanlı ifadesinde satıcı olmadığını içici olduğunu söyledi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Cengiz S. tutuklandı.
Otelde uyuşturucu ticareti polise takıldı: 1 tutuklama
Uyuşturucu Ticareti, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:31 Kaynak: İHA
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