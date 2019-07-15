Otelde uyuşturucu ticareti polise takıldı: 1 tutuklama
2 saat önce
Adana'da otelde eroin sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:35 Kaynak: İHA
'da otelde eroin sattığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, bir otelde kalan Cengiz S.'nin (33) eroin sattığı bilgisine ulaştı. Polis
, merkez Seyhan
ilçesi Karasoku Mahallesindeki otele baskın yaptı. Otelden çıkarken yakalanan zanlının üzerinden 1.91 gram eroin çıktı. Polis zanlının kaldığı odada yaptığı aramada 39.09 gram eroin ele geçirdi. Toplamda 42 gram eroin ele geçiren polis zanlıyı gözaltına alıp sorgulamak için emniyete getirdi. Zanlı ifadesinde satıcı olmadığını içici olduğunu söyledi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Cengiz S. tutuklandı. - ADANA
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