Riskli gruptaki vatandaş, otelde yakalandı: "Mesaj gelmedi, bilmiyordum" - Son Dakika

Riskli gruptaki vatandaş, otelde yakalandı: "Mesaj gelmedi, bilmiyordum"

KIRIKKALE - İzmir'den memleketi Kırıkkale'ye gezmek için gelen ve bir otelde kaldığı tespit edilen riskli gruptaki genç vatandaş, "mesaj gelmedi, bilmiyordum" dese de 4 bin 50 lira idari para cezasından kurtulamadı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında denetimler yapılıyor. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, pozitif vaka artışının önüne geçmek için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor.

İzmir'den memleketi Kırıkkale'ye gezmek için gelen Umut Ü, konaklamak için bir otele yerleşti. Otele kayıt yaptırdıktan bir gün sonra hastaneye PCR testi verdi, sonucu beklemeden de karantina kuralını ihlal ederek sokağa çıktı. Otel sistemi üzerinden de "izlenimi devam ediyor" uyarısı, polis merkezine düştü. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi.

Umut Ü, fiyasyon ekiplerine "mesaj gelmedi, bilmiyordum" dese de 4 bin 50 lira idari para cezasından kurtulamadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta da karantinaya alındı.