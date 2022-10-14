Son Dakika | OTELDE YANGIN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI; ŞÜPHELİ BAR İŞLETMECİSİ - Son Dakika
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Son Dakika | OTELDE YANGIN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI; ŞÜPHELİ BAR İŞLETMECİSİ

14.10.2022 14:34

Bir son dakika haberine göre MUĞLA'da, otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk, 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'da, otelde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk, 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan, otelin barını işleten Murat O. (22), ifadesinde, kira zammı nedeniyle barı yakmayı amaçladığını, kontrol dışı otelin de yandığını belirterek, Pişmanım dedi.

Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi 209'uncu Sokak'ta faaliyet gösteren 30 odalı 3 yıldızlı otelin bar kısmında, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Tedirginliğe neden olan yangında, itfaiye erlerinin söndürme çalışmasına, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. İki saatlik müdahale sonucu söndürülen yangında, otelde önemli oranda zarar oluştu, dumandan etkilenen 2'si çocuk 12 tatilci hastaneye kaldırıldı. Aralarında 3 yabancının da olduğu tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin ardından da taburcu edildikleri bildirildi.

İTİRAF ETTİ

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmada, otelin bar kısmını işleten Murat O.'yu gözaltına aldı. Murat O., ifadesinde, suçunu itiraf edip, motosikletin deposundan benzin çektiğini ve bardaki sandalyelerin üzerine dökerek yangın çıkardığını söyledi. İfadesinde, amacının, mülk sahibinin kiraya sık sık zam yapmak istemesi nedeniyle barı yakmak olduğunu söyleyen ve kontrol dışında otelin yandığını belirterek, Pişmanım diyen Murat O'nun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | OTELDE YANGIN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI; ŞÜPHELİ BAR İŞLETMECİSİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | OTELDE YANGIN 12 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI; ŞÜPHELİ BAR İŞLETMECİSİ - Son Dakika
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