Son dakika haberi... ŞANLIURFA-OTELDE YANGIN ÇIKTI; ARALARINDA SANATÇILARIN DA BULUNDUĞU 23 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi... ŞANLIURFA-OTELDE YANGIN ÇIKTI; ARALARINDA SANATÇILARIN DA BULUNDUĞU 23 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

18.07.2022 01:51
Son dakika haberi... ŞANLIURFA-OTELDE YANGIN ÇIKTI; ARALARINDA SANATÇILARIN DA BULUNDUĞU 23 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberi: ŞANLIURFA'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞANLIURFA'da bir otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, otele düğün için gelen sanatçıların da olduğu 23 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde Atatürk Bulvarında bulunan bir otelde çıktı. İddiaya göre, manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da havuz başında katıldığı düğün sırasında otelin 2'nci katındaki boş bir odada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Odadan yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otelin 2'nci katındaki alevlere müdahale ederken, yangının çıktığı katta bulunanlar ise tahliye edildi. Müdahale sırasında dumandan etkilenen ve aralarında sanatçılar Hamiyet, Nevzat Soydan ve Benhur'un da olduğu 23 kişiye ambulansta oksijen takviyesi uygulandı. İtfaiye ve polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ŞANLIURFA-OTELDE YANGIN ÇIKTI; ARALARINDA SANATÇILARIN DA BULUNDUĞU 23 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... ŞANLIURFA-OTELDE YANGIN ÇIKTI; ARALARINDA SANATÇILARIN DA BULUNDUĞU 23 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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