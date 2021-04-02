Otelde yangın çıktı; terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı (2) - Son Dakika

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Antalya'da yangın çıkan otelde içeriye dolan duman rüzgarın da etkisiyle kısa sürede dağıldı. Dumandan etkilenen bir çalışana ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenen bir başka kişi ise ayakkabılarını dahi giyemeden itfaiye erinin kolunda ambulansa götürüldü.Bölgede esnaflık yapan Bilal Ekin, "Dumanları görünce hemen itfaiyeyi aradık. Onlar da kısa sürede gelerek müdahale etti. Dumandan kaçan müşteriler de terasa çıktı. Onları da itfaiye kurtardı" dedi.