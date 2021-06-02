OTELDE YANGIN ÇIKTI TURİSTLER İTFAİYE MERDİVENİYLE TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Dumandan etkilenen turistler çatıya ve balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin merdivenle tahliye ettiği biri çocuk 5 turist tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yangın ise hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Kemer Merkez Mahallesi Kavaklı Caddesi üzerinde bulunan bir otelde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İki katlı otelin kazan dairesinde çıkan yangın sonrası oluşan yoğun duman, havalandırma sisteminden üst katlara doldu. İhbar üzerine otele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında oluşan yoğun duman nedeniyle turistler çatı kattaki balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederken, otelde bulunan biri çocuk 5 turisti de itfaiye merdiveniyle tahliye etti.

Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri dumandan etkilenen turistlere ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çalışmalar sırasında çevre emniyetini sağladı. Sağlık durumu iyi olan turistler tedbir amaçlı ilçedeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın sırasında otelde 5 turist ve 1 personel bulunduğu öğrenildi.