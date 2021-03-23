Otelde yıkım gerginliği - Son Dakika

Otelde yıkım gerginliği

23.03.2021 16:00

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde bulunan havuzun bir bölümü ile kafeteryayı yıkmaya gelen ekiplerle otel çalışanları arasında gerginlik yaşandı.

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde bulunan havuzun bir bölümü ile kafeteryayı yıkmaya gelen ekiplerle otel çalışanları arasında gerginlik yaşandı. Otel bahçesinde personel, otel dışında da yıkım ekibi, zabıta görevlileri ve jandarmanın gergin bekleyişi, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararıyla son bulurken otel çalışanları mahkemenin kararını uzun süre alkışladı.

Sabah saatlerinde yıkım için otelin önüne gelen iş makinelerinin sahile geçeceği yol, araçlar tarafından kapatılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Edinilin bilgiye göre, aynı bölgede bulunan başka bir otelin yetkilileri tarafından yapılan şikayet üzerine Manavgat belediyesinin yıkım kararı ilgili otele 11 Mart'ta tebliğ edildi. Nisan başı itibariyle sezon açılışı yapmak için hazırlık yapan otelde yıkım kararı şok etkisi yaptı. Otelin bahçesinde bulunan havuzun bir kısmı ve havuzun yanında bulunan kafeterya için verilen yıkım kararı üzerine yetkililer çeşitli görüşmeler yapmalarına rağmen herhangi bir sonuç alamadı.

Yıkım ekipleri sabahın erken saatlerinde otele geldi

Bugün sabah saatlerinde Manavgat Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda zabıta yıkım için otelin önüne geldi. Yıkım ekipleri ve zabıtaları gören sezon hazırlığı yapan personel, iş makinelerinin gireceği yeri araçlarla kapatmak suretiyle geçmelerini engelledi. Otel çalışanları ve zabıtalar arasında gerginlik yaşanması üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Otel koordinatörü personeli sakinleştirmeye çalıştı

Bu arada, otel avukatları tarafından Antalya İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararı için başvuru yapılarak sonucu beklenmeye başladı. İş makinelerinin önüne set çeken ve zabıtalarla gerginlik yaşayan personele uyarılarda bulunan Otel genel koordinatörü Süleyman Gürpınar, "Biz yanlışlığın mahkemeden döneceğine inanıyoruz. Siz, hepiniz haklısınız. İşinize ve işyerinize sahip çıkmanız da çok önemli. 1 Nisan'da otelimizi açıyoruz. Ama şimdi burada bulunan zabıta arkadaşlarımızda görevlerini yapıyor. Bu arkadaşlar yabancı değil, hepsi Manavgat'ın çocuğu. Biz mahkemenin en iyi kararı vereceğine inanıyoruz. Karar aleyhimize bile olsa Manavgat Belediyemiz bu yolu 1 hafta içinde gece gündüz çalışarak yapacaktır, bundan emin olun. Lütfen kötü bir kelime kullanarak hem bizi hem de kendinizi zor durumda bırakmayın. Biz gereğini yapıyoruz. Şimdi lütfen içeri girin" dedi.

Genel koordinatör Süleyman Gürpınar'ın sözlerine otel çalışanları alkışlarla karşılık verdi. Gergin bekleyiş mahkemenin yürütmenin durdurma kararı verdiğinin açıklanmasıyla son bulurken, karar Otel çalışanları tarafından uzun süre alkışlandı. Jandarma ekipleri ve Manavgat belediyesi bağlı ekip ve iş makineleri mahkemenin kararının ardından bölgeden ayrıldı.

Yıkılması istenen havuzun başında basın mensuplarına açıklama yapan Otel genel koordinatörü Süleyman Gürpınar, yaşananların bir kişinin şikayeti üzerine olduğunu belirterek; "Biz otelimizi 1 nisan tarihinde açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıkım kararı bize 11 Mart'ta tebliğ edildi. Biz de çok şaşırdık. Bunun tam sezon başlamadan hemen önce yapılmak istenmesi etik olarak çok üzücüydü. Neyse ki mahkeme bu yanlışlığı düzeltti. Hem biz, hem de bizden sonra Gündoğdu'ya kadar aynı güzergah üzerinden bulunan bütün oteller şimdilik yıkımdan kurtuldu. Bu arada bize gerekli kolaylığı gösteren Manavgat Belediyesi ekiplerine ve sabırla arkadaşlarımızı yatıştıran jandarma personeline teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Otelde yıkım gerginliği
Otelde yıkım gerginliği
Otelde yıkım gerginliği
Otelde yıkım gerginliği
Otelde yıkım gerginliği
Otelde yıkım gerginliği
Otelde yıkım gerginliği
Otelde yıkım gerginliği
Otelde yıkım gerginliği
Otelde yıkım gerginliği

Manavgat, Jandarma, Antalya, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otelde yıkım gerginliği - Son Dakika


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