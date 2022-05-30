Oteldeki bayanı rehin alan ve vurularak etkisiz hale getirilen şahıs, 2 gün sonra hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da bir oteldeki kadını başına silah dayayıp rehin alan şahıs, polis tarafından vurulup etkisiz hale getirildi. Hastanede tedavi altına alınan şahıs 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Cumartesi günü saat 18: 20 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi, Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Sakarya Mahallesindeki bir otelde kaldığı iddia edilen Beyza A. isimli bayanı otele gidip başına silah dayayarak rehin alan ve çok sayıda suçtan sabıkalı Raşit Atilla, dışarıya çıkardığı kadın ile birlikte Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yürümeye başladı.

Kadının çığlıkları üzerine vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi. Polisler uzun süre elinde silahla tehditler savuran Raşit Atilla.'yı ikna etmeye çalıştı. Beyza A.'nin başına dayadığı silahı bir anda kendi başına çeviren Raşit Atilla polis ekipleri tarafından vurulup etkisiz hale getirildi. Raşit Atilla'nın elinden polis tarafından kurtarılan Beyza A. ise olayın şoku ile çığlık atarak ağladı. Çevrede güvenlik şeridi çeken polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Raşit Atilla'nın ilk müdahalesini olay yerinde yapıp hastaneye kaldırdı.

Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden Raşit A., 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.