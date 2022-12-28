Otelinde kavga başlayınca koşarak gelip kurşun yağdırdı! Yaşananlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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Otelinde kavga başlayınca koşarak gelip kurşun yağdırdı! Yaşananlar saniye saniye kamerada

28.12.2022 15:35

Manisa'da bir otele gelen 3 kişi ile otel sahibinin kardeşi Ömer E. arasında lobide başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer E. bıçakla yaralanırken, çift tabancayla sahibi olduğu otelin lobisine koşan ağabeyi Ahmet E. 3 kişiyi vurup kayıplara karıştı. Ahmet E.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, olay güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

26 Aralık gecesi saat 03.30'da Birdal B., Hakan İ. ve Serhat G.; Ahmet E.'ye ait Yunusemre ilçesinde bir otele gitti. Bu sırada lobide oturan Ahmet E.'nin kardeşi Ömer E. ile 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Birdal B. belinden çıkarttığı tabancayı Ömer E.'ye doğrulttu. Yaşanan arbede sırasında Ömer E., bıçakla bacağından yaralandı.

YARI ÇIPLAK GELİP RASTGELE ATEŞ AÇTI

Otel odasındaki Ahmet E., duyduğu sesler üzerine elindeki çift tabancayla otelin lobisine koşup, art arda ateşledi. Ahmet E., olayın ardından kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından göğsünden ağır yaralanan Birdal B., Hakan İ., Serhat G. ile Ömer E. bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYOR

Polis, Ahmet E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Serhat G. ve Ömer E.'nin tedavilerinin ardından dün taburcu edildiği, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YAŞANANLAR ANBEAN KAMERADA

Öte yandan olay otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otel lobisinde oturan Ömer E. (39) Birdal B., Hakan İ. ve Serhat G. arasında çıkan kavga sonucu arbede yaşandığı ve otel odasında duyduğu sesler üzerine elindeki çift tabancayla otelin lobisine koşan Ahmet E.'nin art arda ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan yaşanan olaydan 1 gün önce otel sahibi Ahmet E.'nin, otomobiline kurşun sıkıldığı gerekçesiyle Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde can güvenliği olmadığı yönünde ifade verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Manisa, Ömer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otelinde kavga başlayınca koşarak gelip kurşun yağdırdı! Yaşananlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

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