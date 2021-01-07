Oteldeki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Oteldeki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

07.01.2021 16:48
Oteldeki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otelde meydana gelen silahlı kavgada yaralanan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir otelde meydana gelen silahlı kavgada yaralanan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Basmane semtinde meydana geldi. Bir otelde meydana gelen olayda Mehmet Özkan ile Mehmet T., resepsiyonda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet T., belinden çıkardığı tabancasıyla Özkan'a kurşun yağdırdı. Mehmet T. daha sonra olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mehmet Ö.'yü gören çevredekiler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Başka bir otelde yakalanan zanlı tutuklandı

Mehmet T.'nin kaçması üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyi kısa bir zaman sonra başka bir otelde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, Mehmet T. kavganın küfür nedeniyle çıktığını iddia etti. - İZMİR

Oteldeki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

Mehmet Özkan, Basmane, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oteldeki silahlı kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika


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