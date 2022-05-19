Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü

19.05.2022 12:25
Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otelin çatı kısmında çıkan yangının itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir otelin çatı kısmında çıkan yangının itfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ramazanpaşa Mahallesi 21 sokakta bulunan bir otelin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürerek yangının büyümesini engelledi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü
Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü
Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü
Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü
Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü

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Kaynak: İHA

Yangın, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oteldeki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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