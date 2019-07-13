Son Dakika Haberleri: Oteldeki yangın paniğe neden oldu
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Oteldeki yangın paniğe neden oldu

26 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir otelin bodrum katında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle tatilciler tahliye edildi.

Oteldeki yangın paniğe neden oldu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir otelin bodrum katında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken, yoğun duman nedeniyle tatilciler tahliye edildi.
Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin disko- bar olarak kullanılan bodrum katında saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yoğun duman nedeniyle tatilciler tahliye edildi. İtfaiyenin çalışmalarını tamamlamasının ardından tatilciler yeniden otele döndü.
Paniğe neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


- Antalya
Antalya, İtfaiye, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:30 Kaynak: DHA
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