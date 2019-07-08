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Oteldeki yangın ucuz atlatıldı

1 saat önce

- Oteldeki yangın ucuz atlatıldıANTALYA - Antalya'nın Kemer İlçesi Göynük Mahallesinde bulunan bir otelin jeneratör bölümünde yangın çıktı.

- Oteldeki yangın ucuz atlatıldı
ANTALYA - Antalya'nın Kemer İlçesi Göynük Mahallesinde bulunan bir otelin jeneratör bölümünde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve otel çalışanlarının yardımıyla kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre saat 16: 45 sıralarında Göynük sahilinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin jeneratörünün bulunduğu alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında, jeneratörün bulunduğu yerin yanında istiflenmiş otomobil lastikleri ve plastik materyaller tutuşunca, gökyüzüne kara dumanlar yükseldi. Dumanları gören vatandaşlar ve turistler tedirgin olurken, Yangın Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ve otel çalışanlarının çabasıyla kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandı.
Bazı turistler yangın söndürme çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Oteldeki yangın ucuz atlatıldı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:25 Kaynak: İHA
Antalya, Göynük, Kemer, 3. Sayfa
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