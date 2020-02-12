Otelden 350 kilogram kablo çalan hırsızlar kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otelden 350 kilogram kablo çalan hırsızlar kaçamadı - Son Dakika

Otelden 350 kilogram kablo çalan hırsızlar kaçamadı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilat çalışması yapılan otelden çalınan 350 kilogram kablo jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonette ele geçirildi.

Otelden 350 kilogram kablo çalan hırsızlar kaçamadı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tadilat çalışması yapılan otelden çalınan 350 kilogram kablo jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu kamyonette ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.05 sıralarında D-400 karayolunda Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki kamyonetin kasasında çeşitli çap ve ebatlardaki bakır kablolar olduğunu gören Manavgat İlce Jandarma Komutanlığı Çolaklı Karakoluna bağlı önleyici kolluk devriyesi aracı takibe aldı. Evrenseki kavşağında jandarma ekiplerince durdurulan araçta 350 kilogram ağırlığında çeşitli çap ve ebatlarda bakır kablo ele geçirilirken, araç şoförü E.Ç. ile araçta bulunan N.A., S.U., K.U. ve O.A. gözaltına alındı.


Araç kasasında ele geçirilen çeşitli çap ve ebatlardaki bakır kabloların tadilat veya yapım aşamasında olan bir inşaattan çalınmış olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yaptığı araştırmalarda kabloların Çolaklı Mahallesinde tadilat aşamasında olan otelin bodrum katından çalındığını tespit etti. Kablo hırsızlığıyla ilgili yakalanan 5 şüpheli, Çolaklı Jandarmada Karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Jandarma, Manavgat, Çolaklı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kavga ihbarına gelen jandarmalara meşale ve bayrak sürprizi
Annesini döven ağabeyini 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Cinsel birliktelik için evine kadın çağıran adam gasp edildi Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:12:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otelden 350 kilogram kablo çalan hırsızlar kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]