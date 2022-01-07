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OTELDEN GÜNEŞ PANELİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

OTELDEN GÜNEŞ PANELİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

07.01.2022 16:13

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin havuz bölümündeki 12 güneş paneli çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin havuz bölümündeki 12 güneş paneli çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı. Konaklı mahallesindeki bir otelin yetkilileri jandarmaya havuz bölümündeki 12 güneş panelinin çalındığı ihbar etti. Harekete geçen Konaklı Jandarma ve JASAT ekipleri güvenlik kamerası incelemesinin ardından M.C.S.(35) ve M.Y.S.'yi (28) tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden M.C.S. evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi. Şüphelilerden M.Y.S.'yi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin güneş panellerini motosiklete yükleyip götürdükleri anlar ise bir işyeri kamerasına anbean yansıdı.

OTELDEN GÜNEŞ PANELİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

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Jandarma, Konaklı, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTELDEN GÜNEŞ PANELİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTELDEN GÜNEŞ PANELİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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