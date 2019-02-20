Son Dakika Haberleri: Otelden Hırsızlık Anı Kamera Kayıtlarına Yansıdı

Otelden Hırsızlık Anı Kamera Kayıtlarına Yansıdı

47 dakika önce

Beyoğlu'nda bir otelin lobisinden İtalyan turistin çantasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu şüpheli tutuklandı.

Otelden Hırsızlık Anı Kamera Kayıtlarına Yansıdı, System.String[]
Beyoğlu'nda bir otelin lobisinden İtalyan turistin çantasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Şubat'ta 16.00 sıralarında Beyoğlu'ndaki bir otel lobisinden İtalyan turist P.O'nun (53) çantasının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Oteldeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı otelde kalan Cezayir uyruklu A.M'nin (45) gerçekleştirdiğini belirledi.

Polis 15 Şubat'ta Cezayir uyruklu şüpheli A.M'yi Beyoğlu'nda yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin otel lobisinde telefonla konuşarak oyalandığı, üzerindeki çantalarını yerleştirmek bahanesiyle koltuktaki çantayı alıp uzaklaştığı görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:31 Kaynak: AA

Cezayir, Beyoğlu, Güncel
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