Son Dakika Haberleri: Otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi
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Otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

7 saat önce

Samsun'da bir otele gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 1'i kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'da bir otele gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 1'i kadın 5 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Samsun'da piyasaya sürülmek üzere uyuşturucu madde getirildiği bilgisi alınması üzerine İlkadım ilçesinde bulunan bir otele operasyon düzenledi. Otelde yapılan aramada 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kalmış oldukları odalarda yapılan aramada 327,05 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Van'dan geldikleri anlaşılan 3 şüpheliyle bağlantılı oldukları tespit edilen Samsun'da bulunan 2 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.


Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 1'i kadın 5 zanlı, polisteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:12 Kaynak: İHA
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