Otele giren şahsın telefonu böyle çalındı - Son Dakika

Fatih'te bir otele giren şahsın cep telefonunu çalan şahıslar güven timleri tarafından yakalandı. Suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, yankesicilik anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Edinilen bilgilere göre, 18 Mart günü saat 18.00 sıralarında Tunus uyruklu Alia El F. (54) isimli şahıs Fatih ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Şehzadebaşı Caddesi üzerinde bulunan bir otele giriş yaptığı esnada cep telefonu çalındı. Yankesicilik üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Cezayir uyruklu Tayeb B. (37), Nacereddine H. (22) ve Filistin uyruklu Atmeni A.(42) isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına alırken, çalıntı cep telefonu da ele geçirildi. 19 Mart günü adli makamlara sevk edilen şahıslardan Nacereddine H. ve Atmeni A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tayeb B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yankesicilik anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL