Son Dakika Haberleri: Otele giren sevimli ayı, yoğun uğraşlar sonucu çıkartıldı
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Otele giren sevimli ayı, yoğun uğraşlar sonucu çıkartıldı

3 saat önce

ABD'de yolunu şaşıran sevimli ayı, bir otele girerek tuvalete gizlendi.

Otele giren sevimli ayı, yoğun uğraşlar sonucu çıkartıldı, System.String[]

ABD'de yolunu şaşıran sevimli ayı, bir otele girerek tuvalete gizlendi. Tuvaletin lavabosunda yaşamaya başlayan ayı, yoğun uğraşlar sonucu ekipler tarafından otelden çıkarılabildi.

ABD'nin Montana eyaletinde yiyecek aramak için otele giren sevimli bir ayı tuvalette yaşamaya başladı. Otel çalışanlarının ayıyı otelden çıkarma girişimi başarısız olunca ekipler devreye girdi. Lavabonun üzerinde kıvrılmış halde bulunan sevimli ayı, yardıma çağrılan yaban hayatı görevlileri tarafından otelden çıkarıldı. Otel personeli, "İlk başta kendi yolunu bulmasını sağlamak için girişimlerde bulunduk ancak kalmayı seçti" ifadelerini kullandı.

Sevimli ayı görevliler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Montana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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